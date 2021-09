Marcelo Rebelo de Sousa inicia hoje visita aos Açores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita hoje e no sábado os Açores para participar nas comemorações dos 45 anos da Autonomia da região, na cidade da Horta.

No sábado, dia em que passam 45 anos da abertura solene da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Marcelo de Rebelo de Sousa preside a uma sessão evocativa, na sede do parlamento açoriano, na Horta (Faial), segundo informação da presidência da República.

O chefe de Estado será o último a intervir, depois dos deputados dos oito partidos com assento parlamentar (PS, PSD, CDS-PP, CH, BE, PPM, IL e PAN), do presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e do presidente da Assembleia Legislativa, Luís Garcia.

Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa estará presente na inauguração da Biblioteca Álvaro Monjardino, numa homenagem ao primeiro presidente do órgão máximo da autonomia regional.