A mais antiga empresa de vinhos de Portugal aposta cada vez mais na vinha mecanizada

No Douro, a Real Companhia Velha aposta cada vez mais na vinha mecanizada.

A mais antiga empresa de vinhos de Portugal investiu numa máquina que faz uma parte da vindima numa região que se debate cada vez mais com a falta de mão de obra.

Este trabalho mecanizado não pode ser feito em propriedades com muitos declives ou com pouco espaço de manobra.

Por isso, a Real Companhia Velha tem vindo a preparar as vinhas para tirar o maior partido possível da mecanização. Ainda assim, esta máquina só entra em três quintas, ou seja, só faz 20% do trabalho do universo da empresa.