Duas orcas juvenis fora avistadas na zona da ria formosa, em Faro. O momento foi captado em vídeo por um grupo de turistas que participava num atividade de avistamento de crustáceos.

Começaram por ver as orcas ao longe, mas os dois animais fizeram as regalias de quem estava no barco, ao aproximar-se. Durante alguns minutos, passearam por baixo do barco, vindo à superfície por diversas vezes.

As imagens foram cedidas à SIC pela empresa de atividades naúticas Estrela da Ria Formosa