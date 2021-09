Mais visitantes na Festa do Avante deste ano

A 45ª Festa do Avante! arrancou esta sexta-feira, na Quinta da Atalaia, com uma afluência visivelmente maior relativamente a 2020, mas só entra no certame anual comunista quem tem certificado digital de vacinação ou teste negativo à covid-19.

As portas da Quinta da Atalaia abriram pelas 16:00 para receber os primeiros visitantes deste ano, que serão no máximo 40.000, de acordo com as orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) -- mais 23.000 do que em 2020.

À entrada, para além da tradicional 'EP' (bilhete) necessária para os três dias, é também preciso certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19. A DGS recomendou "fortemente" a apresentação de um destes documentos e os comunistas tornaram a recomendação obrigatória: quem não tem, não entra.