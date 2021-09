Marcelo admite que há margem para aumentar poder das regiões autónomas

Marcelo Rebelo de Sousa esteve nos Açores para participar na cerimónia dos 45 anos da autonomia da região. O Presidente da República admitiu que ainda há margem para dar mais poder às regiões autónomas, tal como pede o Governo regional.

Entra na Assembleia Legislativa dos Açores não só como figura máxima do País, mas também como um dos responsáveis por criar a Constituição Portuguesa, que permitiu dar autonomia aos Açores e à Madeira. 45 anos depois, Marcelo Rebelo de Sousa dá a entender que se pode aprofundar o processo de autonomia.

O presidente do Governo regional - que conta com coligação e acordos com o Chega e a Iniciativa Liberal - gostava de ver as regiões autónomas dos Açores e da Madeira com mais poderes. Espera que o apelo fique registado para a próxima revisão constitucional.

José Manuel Bolieiro reconhece que o Governo regional enfrenta desafios no mandato, como inverter o elevado insucesso e abandono escolar e as fracas oportunidades para os jovens.

O presidente da Assembleia Legislativa criticou os atrasos do Estado central e diz que os açorianos estão desiludidos com a demora em responder a alguns problemas da região - como por exemplo a construção de uma nova prisão, em Ponta Delgada.

