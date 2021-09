Um negócio que faz quase tudo e que salvou quem perdeu o emprego durante a pandemia

Quem perdeu o emprego no primeiro ano da pandemia viveu um dos piores períodos para procurar trabalho. Foi o que aconteceu a dois desempregados de São João da Madeira, que em plena crise lançaram um negócio, que faz quase tudo.

Nunca há uma boa altura para se ficar desempregado, mas Jorge perdeu o emprego num tempo difícil para se começar do zero. Lançou-se nas pequenas reparações domésticas com o país confinado e também deu a mão a um amigo desempregado, pai de uma criança com uma doença rara.

Divulgado em panfletos e de porta a porta, o serviço não tardou a angariar clientes. Fazer quase tudo na área das emergências domésticas revelou-se um bom negócio e um bom exemplo de empreendedorismo.