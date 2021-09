Associação Médica Britânica desmente ministro português sobre a formação dos médicos

Os médicos britânicos contestam as declarações do ministro do Ensino Superior português, que disse que a formação dos médicos de família no Reino Unido é menos exigente. Em Portugal, os médicos de medicina familiar exigem um pedido de desculpas de Manuel Heitor.

Manuel Heitor recebe um lacónico “não, senhor ministro” por parte da Associação Médica Britânica. Uma mensagem que vem acompanhada da informação detalhada sobre o trajeto académico dos médicos de medicina familiar no Reino Unido.

Para poderem exercer, os médicos estão obrigados a terminar o mesmo curso universitário dos outros ramos da medicina, completar mais dois anos de formação prática básica e, pelo menos, mais três anos de formação prática especializada. Tudo isto antes da aprovação no colégio da especialidade.

Conclui a Associação Médica Britânica que é completamente incorreto considerar que é menos a formação em medicina familiar no Reino Unido é menos exigente.

Numa entrevista ao Diário de Notícias, o ministro português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse que a medicina familiar no Reino Unido tem um nível de formação inferior, menos exigente, do que a dos médicos especialistas.

O colégio da especialidade em medicina geral e familiar da Ordem dos Médicos considera que as declarações de Manuel Heitor colocam em causa o trabalho dos médicos.

Também o Fórum Médico já veio dizer que a medicina familiar é um dos pilares do serviço nacional de saúde e exige um pedido de desculpas público ao ministro do Ensino Superior.