Ordem dos Médicos acusa ministro Manuel Heitor de "total desconhecimento"

As declarações do ministro do Ensino Superior continuam a causar polémica. Paulo Santos, médico especialista em medicina geral e familiar e presidente do colégio da especialidade diz que Manuel Heitor demonstra desconhecimento em relação à medicina familiar dentro e fora do país.

"O que se pretende de um médico de família é que saiba fazer consultas, e essas consultas têm que ser feitas com a mesma exigência, rigor, perfeição com que um cirurgião opera um apêndice ou faz um transplante do fígado. E esta é a realidade aqui – e um exemplo do total desconhecimento – e é a realidade em Inglaterra, como é nos países escandinavos, como é na Holanda e em muitos outros países com quem nos queremos comparar", disse o presidente do colégio da especialidade em entrevista à SIC Notícias.

O médico acrescenta que o país tem cuidados primários de qualidade e que servem de exemplo para vários países.

"Esta é a realidade que faz com que nós tenhamos uma medicina de qualidade, que não nos deixa envergonhados em parte nenhuma do mundo, muito pelo contrário", afirma, acrescentando que "os cuidados de saúde primários são uma porta fundamental para garantir aquilo que é a equidade e acessibilidade ao sistema"

A Associação Médica Britânica negou que a formação dos médicos de família no Reino Unido seja menos exigente do que a de outras especialidades, contrariando o que afirmou o ministro português do Ensino Superior, Manuel Heitor.

Num comunicado publicado na sua página na internet, em resposta a Manuel Heitor, a British Medical Association (BMA) considerou que a medicina familiar é altamente especializada no Reino Unido e rejeita que os médicos de família sejam menos qualificados do que os clínicos de outras especialidades.

"É completamente incorreto descrever a formação em medicina familiar no Reino Unido como menos exigente do que no caso de outras especialidades médicas", afirmou, citada na nota, Samira Anane, responsável para a educação, formação e trabalho do grupo de Medicina Familiar da BMA, considerando que esta ideia "prejudica seriamente" os médicos de família "altamente qualificados que trabalham em consultórios em todo o país".

A responsável sublinha que, no Reino Unido, os médicos de medicina familiar são reconhecidos como especialistas em medicina generalista e especialistas em clínica geral.

► Veja mais: