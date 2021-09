PSP inicia buscas para encontrar turista francês desaparecido na Madeira

As buscas para encontrar o turista francês desaparecido na Madeira começaram este domingo. Em nove meses, é a terceira pessoa a desaparecer nas serras da ilha, num balanço que inclui dois mortos

O cidadão francês de 35 anos chegou sozinho à Madeira com uma tenda na bagagem. Vinha para acampar pelas serras e foi visto pela última vez a 31 de Agosto, no Parque das Queimadas, em Santana.

Terá acampado na zona, antes de seguir caminho na manhã de 1 de Setembro. É neste dia que se perde o rasto do turista. O telemóvel está desligado desde então e, em França, a família pediu ajuda a embaixada em Lisboa.

O alerta de pessoa desaparecida só chegou este sábado à PSP e as buscas no terreno começaram no dia seguinte. No entanto, a equipa de resgate da polícia tem pela frente vários quilómetros de trilhos para percorrer e ninguém sabe por onde terá entrado o cidadão francês.

Do Parque das Queimadas partem dois trilhos em direções opostas: um que segue para o Pico das Pedras e o outro pela Levada da Serra da Ilha até às lagoas do Caldeirão Verde e do Caldeirão do Inferno.

Apesar de não haver qualquer contacto com o turista desde quarta-feira, os meios de resgate e salvamento voltaram a ser acionados num ano que tem já um balanço pesado. Em nove meses, duas pessoas morreram e três desapareceram nas serras da Madeira.