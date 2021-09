Romaria de São Paio da Torreira mantém vivas as tradições

Em anos anteriores, a romaria de São Paio da Torreira juntava milhares de pessoas. Este ano, por causa da pandemia, as celebrações são mais contidas. Mantiveram-se apenas os festejos ligados às tradições da Ria de Aveiro, como a regata de moliceiros e o concurso de painéis.

Quanto mais marota e sugestiva for a frase, mais atenção ganha o moliceiro. O da vara comprida pertence a José Rito, e é um dos barcos que participa no concurso de painéis. Vem o júri para avalia as pinturas e as legendas dos painéis de cada uma das 11 embarcações tradicionais.

Os moliceiros e a ria é que fazem neste ano toda a festa do São Paio da Torreira, na Murtosa. Enquanto não chega a hora da partida, Alfredo Rebelo, que aos 8 anos já andava num barco destes com o pai, prepara o "Presidente" para a Regata da tarde.

Velas içadas, e partem os moliceiros pela ria, com a ajuda do vento. Vence o moliceiro Ferreira Nunes. Ao leme, o vencedor mais jovem de sempre nestas regatas.

Noutros tempos, as festas do São Paio da Torreira juntavam 50 mil pessoas por dia nesta língua de terra, entre o mar e a ria de Aveiro. Nestes dias, ainda de restrições covid-19, cancelaram-se os aqueles que sempre foram os pontos altos desta romaria.

É a tradição que junta as gentes da Torreira, neste culto do São Paio, que já conta mais de 300 anos. Até quarta-feira, há ainda uma corrida de bateiras à vela, animação de rua todos os dias e uma missa campal a encerrar os festejos.