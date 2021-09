Presença de membros do Governo de Passos na apresentação do livro de Jorge Moreira da Silva "é um ato normal"

O ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, o seu antigo "vice" Paulo Portas e vários dos seus antigos ministros juntaram-se esta segunda-feira na apresentação de um livro de Jorge Moreira da Silva, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Questionado sobre a presença de vários membros do anterior Governo de Passos Coelho no lançamento do livro de Jorge Moreira da Silva, Luís Marques Mendes diz que "é um ato normal de uma pessoa que está na vida pública há muitos anos".

"Estou aqui porque sou amigo do autor, há muitos anos, quando ele ainda não era uma figura mediática", referiu.

Jorge Moreira da Silva é, desde 2016, diretor para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE em Paris, onde lidera o secretariado do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, e fundador do grupo de reflexão Plataforma para o Crescimento Sustentável.

Foi líder da Juventude Social-Democrata, deputado, eurodeputado, e primeiro vice-presidente do PSD, durante a liderança de Pedro Passos Coelho.

Em novembro do ano passado, defendeu a realização de um congresso extraordinário do PSD para clarificar a estratégia de "coligações e entendimentos" da direção de Rui Rio e atacou a "traição" aos valores do partido pela solução governativa nos Açores, com o Chega.

Em entrevista ao JN/TSF este verão, admitiu poder vir a "fazer uma reflexão" quanto a uma futura candidatura à liderança do partido, mas nunca antes das autárquicas de 26 de setembro.

"Não quero distrair as pessoas do essencial. Temos eleições autárquicas agora e temos de começar de novo e não recomeçar. Temos uma recuperação económica e social para liderar. Esta é uma altura para discutir ideias. A seu tempo se falará do que eu e outros poderemos vir a fazer num futuro congresso ou eleições diretas do PSD", referiu, na entrevista.

Veja também: