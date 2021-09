Problema de som adia julgamento da morte nos comandos

A leitura do acórdão do julgamento do processo dos Comandos, relativo à morte de dois recrutas em 2016, foi esta segunda-feira adiada devido a problemas técnicos de gravação no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

O adiamento da leitura não fixou uma nova data, uma vez que a juíza anunciou antes que iria comunicar uma alteração dos factos do processo.

Uma vez que os problemas técnicos impediam a gravação, os advogados de defesa e assistentes concordaram que a comunicação dessa alteração pela juíza poderia ser feita por despacho através da plataforma Citius.

O advogado da família dos recrutas Dylan Silva e Hugo Abreu desdramatizou o adiamento da leitura do acórdão do julgamento, notando que "problemas técnicos podem ocorrer em qualquer tribunal".

Os dois recrutas de 20 anos morreram em setembro de 2016 na sequência da chamada Prova Zero do curso de Comandos.

O Ministério Público pede que dos 19 arguidos apenas cinco sejam condenados e destes apenas um a prisão efetiva - o instrutor da prova para quem a procuradora pede uma pena até 10 anos de prisão.