Retomadas buscas para encontrar turista desaparecido na Madeira 

As buscas para encontrar o turista francês desaparecido nas serras da Madeira foram retomadas esta segunda-feira e a polícia conta agora com o apoio da guarda florestal e dos bombeiros.

O francês, de 35 anos, chegou sozinho à Madeira para acampar na montanha. Levava uma tenda e terá pernoitado noutros pontos da ilha antes de se lhe perder o rasto.

O telemóvel está desligado desde a última quarta-feira e foi a família em França que contactou a embaixada em Lisboa.

O alerta para a PSP chegou no sábado e as buscas começaram no domingo com a equipa de resgate de montanha da polícia.

Mas até ao momento o turista francês, o terceiro estrangeiro a desaparecer nas serras da Madeira em nove meses, não foi localizado.

Em Dezembro, um alemão desapareceu na Calheta quando fazia uma levada. Em julho, foi o caso do ultramaratonista polaco, a quem se perdeu o rasto quando fazia um treino noturno de trail.