Turista francês desaparecido na Madeira tem experiencia em percursos de montanha

Continuam as buscas para encontrar o turista francês desaparecido nas serras da Madeira. A polícia, os bombeiros e a guarda florestal estão a percorrer os percursos a partir do local onde foi visto pela última vez, no Parque das Queimadas, em Santana.

Benoit, de 35 anos, chegou à Madeira no fim de agosto para aquela que seria a aventura de montanha de 2021. A intenção foi anunciada pelo Facebook, onde começou a publicar fotografias da Madeira e da tenda onde pernoita.

Mas aquele que seria o relato fotográfico da caminhada pelas serras da ilha, acaba a 1 de setembro. Dois dias depois, a família, em França, contactou a embaixada em Lisboa. O alerta de pessoa desaparecida chegou à PSP no sábado.

A polícia, a guarda florestal e os bombeiros montaram uma operação para localizar o francês, de quem nada se sabe desde o início do mês. O telemóvel está desligado e as autoridades têm agora uma vasta área de floresta densa e terreno acidentado para percorrer.

As buscas estão a ser conduzidas, tendo como referência o local onde foi visto pela última vez: o parque das Queimadas em Santana. Benoit é uma pessoa experiente e bem preparada para percursos de montanha.

O turista francês é o terceiro desaparecido nos últimos meses. Em dezembro, um alemão de 29 anos desapareceu quando fazia a levada das 25 fontes, na Calheta. Em julho, foi o caso do ultramaratonista Polaco, a quem se perdeu o rasto durante um treino noturno de trail.