Jorge Moreira da Silva, diretor para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE em Paris, não fala de numa corrida à liderança do PSD.

No entanto, considera que um bom líder deve servir o interesse público.

"Um líder tem de ser servidor, que mede o seu êxito pelo impacto que as suas decisões têm na vida dos outros", afirma.

Reflexão quanto a futura candidatura

Jorge Moreira da Silva é, desde 2016, diretor para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE em Paris, onde lidera o secretariado do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, e fundador do grupo de reflexão Plataforma para o Crescimento Sustentável.

Foi líder da Juventude Social-Democrata, deputado, eurodeputado, e primeiro vice-presidente do PSD, durante a liderança de Pedro Passos Coelho.

Em novembro do ano passado, defendeu a realização de um congresso extraordinário do PSD para clarificar a estratégia de "coligações e entendimentos" da direção de Rui Rio e atacou a "traição" aos valores do partido pela solução governativa nos Açores, com o Chega.

Em entrevista ao JN/TSF este verão, admitiu poder vir a "fazer uma reflexão" quanto a uma futura candidatura à liderança do partido, mas nunca antes das autárquicas de 26 de setembro.