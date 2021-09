Julgamento do caso Giovani interrompido durante um mês 

O julgamento do homicídio de Luís Giovani em Bragança vai ser interrompido, durante cerca de um mês, porque um dos advogados é candidato às próximas autárquicas.

Na sessão de segunda-feira, foi confirmado que os primeiros interrogatórios da Polícia Judiciária mencionam que o jovem cabo-verdiano caiu.

O inspetor que conduziu a investigação disse em tribunal já não se lembrar com precisão se os jovens lhe disseram "caiu" ou "tropeçou.

Mas isso pode fazer toda a diferença, uma vez que subsiste a dúvida se a morte de Giovani resultou de uma queda, como alega a defesa, ou das agressões de que foi vítima como acusa o Ministério Público.

No banco dos réus, sentam-se sete arguidos acusados do homicídio de Luís Giovani, que respondem também por agressões contra os três amigos do jovem cabo-verdiano.

Os arguidos estiveram em prisão preventiva durante quase 18 meses, mas em julho o tribunal alterou as medidas de coação, passando a apresentações periódicas às autoridades.

Como já não existem arguidos presos, o julgamento perdeu o caráter de urgência e só vai ser retomado no início de outubro, ainda com algumas testemunhas para ouvir.

