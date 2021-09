PCP concorda com proposta de mexer nos escalões do IRS

O PCP concorda com a proposta de António Costa para mexer nos escalões do IRS.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, diz que a mexida poderia ser maior, mas o importante é repor a justiça fiscal.

Costa quer desdobrar escalões do IRS

O primeiro-ministro disse que o Governo está a trabalhar para que no próximo Orçamento se introduzam desdobramentos nos escalões de IRS entre 10 e 20 mil euros e entre os 36 e 80 mil euros.

António Costa projetou esta medida fiscal no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 em entrevista à TVI, depois de ser confrontado com as críticas sobre a existência de uma elevada carga fiscal em Portugal.

"Estamos neste momento a fazer um trabalho muito sério para identificar a possibilidade de no próximo Orçamento do Estado para 2022 fazer aquilo que não conseguimos fazer este ano, que é mais um desdobramento de escalões", declarou o primeiro-ministro.

Neste ponto, o líder do executivo defendeu que a prioridade vai ser no sentido de serem introduzida mudanças em dois escalões de rendimentos do IRS: o terceiro e o sexto.