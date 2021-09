Produtores de vinho do Dão aliviados com chuva dos últimos dias, depois de um agosto muito quente

Os produtores de vinho do Dão estão aliviados com a chuva dos últimos dias. O mês de agosto foi demasiado quente e setembro ajudou a acalmar o stress hídrico das vinhas.

Na região do Dão, as vindimas deverão começar nas próximas semanas.

No ano passado, a região do Dão colocou no mercado quase 20 milhões de litros de vinho, este ano espera ultrapassar a fasquia dos 25 milhões de litros.

