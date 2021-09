"Há um ambiente de medo por parte dos trabalhadores" das conservatórias e Lojas do Cidadão

Arménio Maximino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado, denuncia as agressões verbais e físicas que vários trabalhadores dos serviços estão a ser alvo.

Em entrevista à SIC Notícias, diz que a falta de trabalhadores nas conservatórias e Lojas do Cidadão estão a causar longos atrasos e, por consequência, os utentes "descarregam toda a sua frustração" nos serviços e nos funcionários.

"Os cidadãos não têm acesso aos serviços com a celeridade que desejam e descarregam toda a sua frustração no serviço e nos colegas."

Explica que estas "frustrações" passam por agressões verbais e, em alguns casos, chegam à agressão física. "São insultos quase diários."

O presidente do sindicato relata casos de trabalhadores agredidos que temem represálias dos utentes agressores, caso façam queixa.

"Há um ambiente de medo por parte dos trabalhadores"

Para Arménio Maximino, as soluções passam por recrutar mais trabalhadores, para acabar com os atrasos, e ter mais seguranças. Em certos casos, defende mesmo a presença de agentes da autoridade ou um maior patrulhamento às conservatórias ou lojas do cidadão no horário de abertura.

Na Edição da Tarde, fala ainda sobre as acusações do sindicato à ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e lembra que a falta de recursos humanos é um problema que vem desde 2019, antes da pandemia de covid-19.

Sete funcionários de Lojas do Cidadão agredidos desde o início de setembro

Pelo menos sete funcionários das Lojas do Cidadão foram agredidos, de forma grave, desde o início de setembro.

A denúncia é feita pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado.

O presidente do sindicato, Arménio Maximino, revela que há profissionais de baixa médica por causa das agressões físicas e que todos os dias existem agressões verbais a funcionários de diferentes lojas.

Leia mais: