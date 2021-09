Caos nas lojas do cidadão: há pessoas que esperam desde madrugada

As filas de espera nas lojas do cidadão aumentaram desde que os serviços públicos retomaram os atendimentos presenciais sem marcação, no início do mês. Muitas pessoas deslocam-se de madrugada para garantirem uma senha.

Por volta das 07:00 a fila já estava constituída por 30 pessoas à porta da loja do cidadãos nas Laranjeiras, em Lisboa.

As primeiras pessoas ainda chegaram de madrugada, algumas, às 04:30.

As lojas do cidadão regressaram ao atendimento presencial sem marcação no início do mês. Desde então, aumentou o número de pessoas a procurar estes locais.

As senhas de cada dia são concliliadas com o número de agendamentos previstos e podem esgotar nas primeiras horas consoante a procura.

Os funcionários desta loja disseram à SIC que à medida que os utentes vão sendo atendidos podem existir novas senhas, mas não é garantido.

No Porto, o maior problema esta manhã aconteceu na fila para o cartão de cidadão, para quem não fez o agendamento. Em meia-hora apenas entraram duas pessoas.

Em Faro, também se registou uma grande afluência, com muitas pessoas a chegarem cedo para adquirirem uma das 50 senhas disponíveis que, em 15 minutos, esgotaram-se.

Em todo o país multiplicam-se as queixas de muitos cidadãos que tentaram fazer o agendamento online ou por telefone e não têm conseguido.

A ministra da Modernização do Estado disse esta quinta-feira ao Público e à Rádio Renascença que o regresso à normalidade nos serviços públicos só deverá acontecer no final de outubro.

VEJA MAIS: