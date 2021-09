O candidato às autárquicas Carlos Moedas lamentou esta sexta-feira a morte do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, e anunciou que suspendeu todas as ações de campanha.

Num comunicado enviado às redações, Moedas recorda Jorge Sampaio como "um lutador pela liberdade e pela democracia desde muito novo".

"Era um homem com mundo e tive a oportunidade de ver, como Comissário Europeu, o trabalho extraordinário que fez em prol dos refugiados. Tive também o gosto de trabalhar com ele na atribuição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade do qual era presidente do júri."

Carlos Moedas deixa ainda os profundos sentimentos a toda a família.

No final da nota, o candidato do PSD à Câmara de Lisboa anuncia que vai suspender todas as ações de campanha previstas para os próximos dias.

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

A oposição à ditadura foi a primeira grande luta de Jorge Sampaio, mais tarde promoveu e negociou a libertação dos presos políticos.

Desde 2013 desenvolveu um programa para apoiar estudantes refugiados e no final de agosto de 2021 anunciou um programa de emergência de bolsas de estudo para jovens afegãs.

