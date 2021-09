Cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio deverão realizar-se no fim de semana 

A família do antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, e as autoridades do Estado estão a definir como vão ser as cerimónias fúnebres.

O velório poderá realizar-se este sábado, no picadeiro do antigo Museu dos Coches, e o funeral no domingo.

Ainda assim, nada está decidido pela família, que fechou a hipótese de realizar as cerimónias no início da próxima semana.

O luta nacional será decretado durante três dias.

O antigo Presidente da República morreu esta manhã. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

A oposição à ditadura foi a primeira grande luta de Jorge Sampaio, mais tarde promoveu e negociou a libertação dos presos políticos.

Desde 2013 desenvolveu um programa para apoiar estudantes refugiados e no final de agosto de 2021 anunciou um programa de emergência de bolsas de estudo para jovens afegãs.

Jorge Sampaio foi Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006.

Nesta galeria, recorde a vida de um dos líderes da história da democracia portuguesa.

