Durão Barroso: "tive a honra de trabalhar com Jorge Sampaio, personalidade realmente empenhada"

Numa publicação no Twitter, Durão Barroso escreveu que foi uma "honra" trabalhar com Jorge Sampaio. Destaca, ainda, a personalidade empenhada com as causas da Democracia e do desenvolvimento social.

Durão Barroso foi primeiro-ministro entre 2002 e 2004, tendo deixado essas funções para assumir a presidência da Comissão Europeia.

Em julho de 2004, e depois de muitas audições, Jorge Sampaio considerou que a maioria PSD/CDS-PP tinha condições para assegurar a "estabilidade política", sustentando que a demissão do primeiro-ministro não implicaria eleições antecipadas.

MORREU JORGE SAMPAIO

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

Jorge Sampaio foi Presidente da República entre 1996 e 2006.

Em 2006 foi nomeado secretário-geral da Organização das Nações Unidas, enviado especial para a Luta contra a Tuberculosa, e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

