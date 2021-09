Fábrica da Hidrobetão no Entroncamento ignora fecho decretado pela autarquia 

A fábrica da Hidrobetão no Entroncamento foi recentemente mandada encerrar pela autarquia.

Em causa estão os casos de poluição e a falta de condições do funcionamento da mesma, de acordo com o autarca do Entroncamento, Jorge Faria.

Em rota de colisão com o município, a Hidrobetão ignorou o prazo de 30 dias definidos para o fecho da unidade fabril e continuou a operar.

Segundo os moradores, a poluição e o ruido continuam e o problema parece não ter solução.

A autarquia do Entroncamento, que já avançou com vários autos, promete não desistir até que a lei seja cumprida.