O programa "Isto é Gozar Com Quem Trabalha" regressa este domingo à antena da SIC, após o Jornal da Noite, com a "Quarta Variante".

As eleições autárquicas vão ser tema central do programa deste domingo ou, como diz o humorista, "o bife do bitoque" que vai ser servido aos telespectadores.

Veja, no vídeo acima, a entrevista de Ricardo Araújo Pereira no Jornal da Noite, com muito humor à mistura.