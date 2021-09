PCP acusa "eleitos do PS" de estarem amordaçados para não incomodar o Governo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou os "eleitos do PS" de se deixarem amordaçar para não incomodar o Governo.

Jerónimo de Sousa, em jeito de recado a António Costa, afirma que a CDU vai manter a postura de não se deixar silenciar. O comunista sublinhou que o partido não abdica de exigir a quem tem responsabilidades e a respetiva competência institucional para dar resposta aos problemas.

O secretário-geral do PCP afirmou “saber bem” que o Governo prefere quem, como os eleitos do PS, “opte por calar e silenciar os incumprimentos e desleixos do seu Governo”.

“Não contem com a CDU para isso. Não contem com os eleitos da CDU para se deixarem amordaçar como fazem os do PS para não incomodar o seu Governo e a falta de resposta e incumprimentos que este mantém”, vincou.

Veja também: