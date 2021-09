Dois mortos em despiste de automóvel em Palmela

Dois homens morreram, no sábado à noite, na sequência do despiste do automóvel em que seguiam, na Estrada Nacional (EN) 4, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, revelaram hoje os bombeiros e a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 22:24, ocorreu na EN4, entre a localidade de Faias, no concelho de Palmela, e Montijo.

Contactada pela Lusa, uma fonte da GNR precisou que as duas vítimas mortais do acidente, os únicos ocupantes da viatura, são de nacionalidade romena e têm ambos entre 20 e 30 anos.

O automóvel colidiu com uma árvore, na sequência do despiste, acrescentou a mesma fonte.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Canha e Alcochete, o Instituto Nacional de Emergência Médica e a GNR, num total de 23 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo duas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER).