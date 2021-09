Incêndio no concelho de Nisa mobiliza mais de 100 bombeiros

Mais de 100 bombeiros com o apoio de cinco meio aéreos estão a combater um incêndio numa zona de mato no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A fonte do CDOS de Portalegre indicou que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 13:12, lavra na zona de Albarrol, concelho de Nisa, estando as chamas a consumir "mato, pasto e eucalipto".

Segundo a mesma fonte, o combate às chamas mobiliza 104 bombeiros de várias corporações de bombeiros, apoiados por 21 veículos e cinco meios aéreos, nomeadamente três helicópteros e dois aviões.