A semana do carapau regressou a Setúbal para desafiar os restaurantes do concelho a confecionar pratos e petiscos com Carapau, um dos peixes mais conhecidos e consumidos pelos setubalenses e por todos os que visitam setúbal.

O evento foi novamente organizado pela Câmara Municipal e incluiu eventos paralelos como passeios interativos, atividades pedagógicas e ainda uma prova de degustação.

A SIC visitou dois restaurantes aderentes e acompanhou a confeção de carapau manteiga e pelim.

A semana do carapau de Setúbal realizou-se entre os dias 3 e 12 de setembro.