Setembro é sinónimo de gastronomia em Ourém. Com o objetivo de dar a conhecer os pratos típicos do concelho, a autarquia promove o evento "Saudades do Sabor".

Depois de uma longa paragem na indústria do turismo causada pela pandemia, a azáfama está de volta às cozinhas de Fátima.

Até ao final do mês, a oferta é diversificada e promete surpreender todos os que se queiram deixar deliciar pela gastronomia típica de Ourém

Pelo menos 50 restaurantes vão confecionar os pratos mais típicos da zona.