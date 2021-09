Parte do teto do Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco desabou, esta segunda-feira, e caiu sobre a pista de patinagem, por baixo do edifício. Não há feridos a registar.

O vento forte e a chuva intensa devido à chegada de uma depressão estarão na origem do desabamento.

Dirigiram-se dezenas de elementos dos bombeiros e da polícia ao local. As autoridades vão proceder à remoção dos destroços.