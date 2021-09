Em julho ficaram por atender cerca de 20% das chamadas para a linha Saúde 24

Uma em cada cinco chamadas feitas em julho para a linha de Saúde 24 ficou por atender. Pior resultado que este só em janeiro, no pico da pandemia, em que o tempo de espera ultrapassou os oito minutos.

Nos primeiros sete meses do ano, o SNS 24 ultrapassou as 700 mil emissões de isolamento profilático e de testes à covid-19.

Os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde estão atualizados até julho, mês que coincidiu com a quarta vaga e com a entrada em vigor dos certificados digitais de vacinação.

Nessa altura, houve um aumento de chamadas com pedidos de esclarecimento.