Uma mulher de 44 anos foi detida por fortes indícios do homicídio do irmão do seu companheiro, na madrugada de sábado, após confrontos físicos na casa onde viviam, na zona do Cacém, concelho de Sintra, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária avançou que a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo procedeu à "identificação e detenção fora de flagrante delito" da mulher, tendo sido localizada e apreendida a arma branca que terá sido utilizada na prática do crime.

De acordo com a PJ, o homicídio ocorreu ao início da madrugada de sábado, no interior da casa partilhada pela mulher, pelo seu companheiro (irmão da vítima) e pela própria vítima, no distrito de Lisboa.

Segundo as autoridades, o crime "de extrema violência", ocorreu na sequência de uma discussão familiar, tendo a arguida agora detida usado uma arma branca para desferir na vítima 12 facadas, na região torácica-abdominal.

A detida será hoje presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra, para primeiro interrogatório judicial, onde serão aplicadas as medidas de coação.