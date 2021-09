Pré-escolar com mais duas mil vagas em Lisboa e no Porto 

A partir desta segunda-feira, as cantinas das escolas vão começar a ser fiscalizadas.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, que garantiu também que haverá um reforço de duas mil vagas no ensino pré-escolar.

Apesar de não ser obrigatório, estudos mostram que os alunos que frequentam o pré-escolar têm mais sucesso na escola. Mas encontrar vaga nem sempre é fácil, principalmente em Lisboa e do Porto, onde há maior pressão.

Este ano, o Ministério da Educação anuncia vão abrir mais 80 salas do que no ano passado.

À beira do arranque do ano letivo, há mudanças na alimentação não só para o pré-escolar, mas para todo o universo de alunos. Há um novo plano de controlo de qualidade e a partir de agora as cantinas começam a ser fiscalizadas.

Bares e máquinas automáticas vão deixar de vender produtos com excesso de sal ou açúcar.

Há quase 10 anos que já existam orientações para limitar a venda de alimentos pouco saudáveis. No entanto, quase nenhuma escola cumpria.

