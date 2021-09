O Távora-Varosa, no distrito de Viseu, é a primeira região portuguesa demarcada de espumante com mais de 3.000 hectares este ano. As vindimas no Távora-Varosa estendem-se até ao final de setembro entre os 1.700 produtores da região.

Este ano, os produtores pretendem colocar no mercado cerca de 2 milhões de garrafas, o que corresponde a um aumento na produção de cerca de 40%.