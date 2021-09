Vem aí muita chuva e vento

Para esta segunda-feira, a previsão é de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, em especial no litoral oeste e Algarve, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a partir da tarde.

De acordo com o IPMA, há probabilidade de fenómenos extremos de vento com rajadas até 80 km/h no centro e sul.

Na terça-feira, o tempo deve piorar. Há previsão de aguaceiros, acompanhados de trovoada, granizo e rajadas de vento forte com descida da temperatura máxima.

O IPMA alerta que devido às previsões de chuva forte e persistente, poderão ocorrer cheias e inundações nas áreas urbanas, com destaque para a área metropolitana de Lisboa e para Setúbal.

Há também o risco da subida do nível das águas dos rios e ribeiras do Algarve, que poderão causar inundações nas zonas urbanas e mais impermeabilizadas.

A Proteção Civil recomenda cuidados especiais e atenção à circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas mais vulneráveis.