Algarve e Alentejo com chuvas intensas, trovoada e vento forte 

O sul do país foi a região mais afetada pelo mau tempo, esta manhã, com registo de chuvas intensas, trovoada e vento forte.

Além de ruas alagadas e alguns deslizamentos de terras, há registo de várias árvores caídas nos concelhos do Sotavento algarvio, como Faro, Olhão e Tavira.

A Proteção civil recebeu quase 30 pedidos de ajuda na região, mas nenhum com gravidade.

O mesmo aconteceu no Alentejo, que registou 20 inundações em vias públicas e algumas habitações, em vários concelhos raianos, desde Vila Viçosa até Serpa.

Todos os distritos de Portugal continental estão esta terça e quarta-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo, acompanhados de rajadas de vento forte e trovoadas, segundo o IPMA.

O aviso amarelo para os 18 distritos do continente vai estar em vigor até às 12:00 de quarta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo é emitido sempre que há risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê "muita instabilidade" até quinta-feira, com "precipitações localmente fortes", particularmente em Leiria, Lisboa e Setúbal.

De acordo com o IPMA, "são expectáveis precipitações localmente fortes, com impactos significativos, em particular em meios urbanos, onde há risco de cheias rápidas, e na circulação rodoviária".

