A circulação do metro do Porto está desde a manhã de esta terça-feira condicionada entre as estações Casa da Música e Campanhã devido a uma falha elétrica, disse fonte da empresa.

De acordo com o porta-voz da Metro do Porto, a situação deverá estar resolvida cerca das 12:00, devendo a circulação ser restabelecida com normalidade em toda a rede.

Na origem do problema, disse, terá estado um veículo que "circulava no túnel J [exclusivo para composições sem clientes] e que terá provocado um curto-circuito".

"O metro está a circular em via única entre a Casa da Música e a Trindade, e a partir da Trindade, onde se faz mudança de via, até Campanhã", disse, referindo que "só há um metro a circular".

Esta falha elétrica foi registada ao início da manhã.