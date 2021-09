DECO lança campanha para combater desperdício de embalagens

A DECO lançou a iniciativa "#Exijoforadacaixa" para combater o desperdício de embalagens nas idas ao supermercado.

Uma simples ida ao supermercado pode resultar na compra de toneladas de materiais desnecessários. Elsa Agante, da DECO explica que a maioria das embalagens são plástico e cartão.

"Verificámos que se todas as famílias portuguesas comprarem uma vez um cabaz, uma única vez, representaria material em excesso de 1.050 toneladas", valor equivalente ao peso de 175 elefantes.

Para mitigar este probelmas, a DECO lançou o desafio "#Exijoforadacaixa" a todos os portugueses. O objetivo é levar esta reivindicação ao Governo e trabalhar com as marcas para reduzir as embalagens desnecessárias.

Algumas soluções passam por acabar com o embalamento de frutas e legumes, possiblitando as vendas a granel.

A redução de embalagens traz várias vantagens para diminuir o impacto ambiental: diminui-se a quantidade de recursos naturais utilizados, de peso transportado e de resíduos gerados, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e ecossistemas.

