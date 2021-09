Empresários apostam em novas residências universitárias na Covilhã

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior teme a especulação imobiliária no alojamento a estudantes. Em média, o aluguer de um quarto custava 150 euros, mas o preço tem vindo a aumentar devido aos novos investimentos privados que têm surgido na cidade.

Das ruínas de uma antiga fábrica têxtil encerrada há 30 anos nasceu um alojamento para estudantes. É uma das residências mais recentes da Covilhã. Dez milhões de euros de investimento privado de uma empresa que quer criar uma rede nacional de residências universitárias. A primeira aposta foi no interior do país.

Paredes meias com a Faculdade de Engenharia e a dois passos do polo principal da Universidade da Beira Interior, o edifício alberga 260 quartos e um novo conceito de estadia. Os valores vão dos 350 aos 550 euros.

A pouco mais de uma semana do início das aulas da universidade, a nova residência conta com 40% dos quartos reservados.

Numa cidade que recebe por ano 7.500 alunos, a maioria deslocados, o mercado não passou despercebido aos promotores imobiliários. Por conta do investimento privado, só este ano o número de camas deverá ultrapassar as 500 para responder à procura de alojamento com qualidade.

