Escolas de Tomar dão mais voz aos alunos com a criação de uma assembleia dos jovens

Mais de 1.500 alunos regressaram esta terça-feira às aulas em Tomar. Além do reencontro e convívio com os colegas, os alunos do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria passam a ter mais voz nas decisões, fruto da criação de uma caixa de sugestões para os professores e de uma assembleia dos jovens.

Há ainda uma Academia de Cibersegurança para alertar as crianças para os perigos da navegação na internet e não só.

O regresso às aulas começou esta semana, com cerca de 1,2 milhões de alunos a entrarem no terceiro ano letivo em pandemia.

Tal como nos anos anteriores, as regras sanitárias tornaram-se, novamente, prioridade para evitar o ensino à distância.

Veja também: