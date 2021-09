Estação de Metro de Arroios reabre esta terça-feira com seis carruagens e acesso a elevador

A estação de Metro da linha verde fechou para obras em julho de 2017. Os trabalhos de ampliação e renovação do espaço deveriam estar concluídos um ano e meio depois, mas a falência da empresa responsável atrasou o projeto.

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, afirma que se tratou de uma obra complexa que custou cerca de 7 milhões de euros.

Para além do alargamneto do cais para receber um comboio com seis carruagens, foi também introduzido acesso por elevador para os passageiros com mobilidade reduzida.

A reabertura da Estação em Arroios já era há muito esperada pelos passageiros e pelos comerciantes que, além da pandemia, foram afetados pelo pouco movimento na zona provocado pelas obras da estação.

VEJA MAIS: