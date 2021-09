GNR procura homem desaparecido no concelho de Penamacor

A GNR está hoje a proceder a buscas para tentar localizar um homem de 86 anos, dado como desaparecido, na segunda-feira, na freguesia de Benquerença, concelho de Penamacor, distrito de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte daquela organização policial.

Segundo a informação da GNR, o alerta foi dado pela família, depois de o homem não ter regressado a casa, de onde saiu de carro ao início da manhã de segunda-feira.

Com 86 anos e alguns problemas de saúde, o homem deslocava-se num "Nissan Sunny" cinzento.

A GNR está agora a proceder a buscas nas imediações e nas localidades vizinhas, designadamente para ver se localiza o veículo.

"Foi dado o alerta a todos os destacamentos do distrito de Castelo Branco e temos todos os postos e patrulhas alerta", apontou o comandante do Destacamento Territorial do Fundão, capitão David Canarias.