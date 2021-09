Gustavo Carona chama "criminosos" a todos os que "contaminam a boa informação"

Dezenas de manifestantes negacionistas insultaram Ferro Rodrigues junto ao Parlamento. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito aos insultos. Muitos desses manifestantes são apoiantes do juiz Rui Fonseca e Castro, que está suspenso de funções e insultou agentes da autoridade.

Em entrevista à SIC Notícias, Gustavo Carona, médico intensivista no Hospital Pedro Hispano, considera que há um nome para quem deseja “contaminar a boa informação”: “criminosos”

“ Todas as pessoas que estejam responsáveis por contaminar a boa informação, pela saúde de todos, na minha opinião, devem ser chamados pelo nome de criminosas . A ciência discute-se dentro dela própria. Tudo o que é do espetro político – confinamento, máscaras na rua – acho que é passível de discussão, as a ciência tem de ser discutida dentro dela própria, não é não é na opinião pública.”

Manuel Soares, presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses disse que o juiz negacionista tem de ser expulso da magistratura.

“Ninguém tem de suportar aqueles comportamentos bizarros numa sala de audiências. Portanto é um juiz, formalmente juiz, suspenso de funções que tem aqueles comportamentos na rua. Como nós dissemos no comunicado, temos de esperar e confiar que as autoridades usem as competências que têm e sabem atuar. E não há ninguém, com bom senso, que não perceba qual é a solução para este caso. É sair da magistratura rapidamente”, disse em entrevista à Edição da Noite.