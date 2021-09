Mau tempo provoca inundações em Coimbra 

O mau tempo provocou na segunda-feira inundações, queda de árvores e de estruturas, em Coimbra.

O período crítico ocorreu às últimas horas do dia.

A chuva intensa alagou a Praça 8 de Maio, obrigando à intervenção os bombeiros no escoamento de água de algumas casas e lojas no centro da cidade.

Segundo o Comando Distrital de Proteção Civil, houve ainda ocorrências em Montemor-o-Velho e Soure.

Desde as 20:00, foram registadas 139 ocorrências relacionadas com o mau tempo.

Todos os distritos de Portugal continental estão esta terça e quarta-feira sob aviso amarelo, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo, acompanhados de rajadas de vento forte e trovoadas, segundo o IPMA.

O aviso amarelo para os 18 distritos do continente vai estar em vigor até às 12:00 de quarta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo é emitido sempre que há risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê "muita instabilidade" até quinta-feira, com "precipitações localmente fortes", particularmente em Leiria, Lisboa e Setúbal.

De acordo com o IPMA, "são expectáveis precipitações localmente fortes, com impactos significativos, em particular em meios urbanos, onde há risco de cheias rápidas, e na circulação rodoviária".

