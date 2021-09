Três casos de negligência médica que acabaram em mortes  

A Entidade Reguladora da Saúde diz que os hospitais de Braga, Évora e Setúbal foram negligentes no atendimento de utentes.

Nos três casos, os pacientes morreram.

O caso de Braga

A mulher entrou na urgência do Hospital de Braga às 17:00. Foi dada como prioritária com pulseira amarela, mas três horas depois ainda não tinha sido atendida por um médico. Caiu inanimada às 20:00.

Terá sofrido um enfarte do miocárdio e morreu na sala de espera.

A Entidade Reguladora da Saúde entende que o Hospital de Braga foi negligente neste dia, em fevereiro de 2020, e que, a partir de agora, deve fazer a retriagem dos utentes durante o tempo de espera e estar mais atento aos casos problemáticos que chegam à urgência.

O caso de Setúbal

Seis meses depois, a Entidade Reguladora da Saúde repreendeu outro caso, desta vez no Hospital de Setúbal.

Uma grávida, de 42 anos, que tinha sido obesa e fumadora, morreu dois dias depois do parto.

Entende o regulador da saúde que o hospital falhou no preenchimento da ficha clínica da mulher, o que fez que com que as equipas médicas não tivessem noção dos riscos daquela gravidez.

Conclui, por isso, que os direitos da utente não foram assegurados e sublinha que os cuidados médicos têm de ser prestados humanamente.

O caso de Évora

É o mesmo recado que deixa ao hospital do Espírito Santo de Évora.

Em 2019, um bebé, de 1 ano, estava na urgência com sinais de paragem cardiorrespiratória e foi-lhe dada alta, ainda com sintomas, como febre alta.

Morreu em casa, poucas horas depois.

