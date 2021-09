Homem mata sogro à facada em Vila Nova de Gaia

Um homem de 82 anos foi morto esta quarta-feira pelo genro à facada na via pública, na freguesia de Serzedo e Perosinho, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, informou à agência Lusa a GNR.

De acordo com a GNR, o homem, que "tinha sido vítima de agressão com arma branca", já se encontrava cadáver, no momento da chegada das autoridades.

"Fomos chamados para uma ocorrência de desacatos entre familiares, às 17:30 de hoje", referiu a força policial.

À Lusa, a GNR indicou que o suspeito de 52 anos foi detido de imediato.

Por se tratar de homicídio, acrescentou, a investigação passou para a tutela da Polícia Judiciária.

Pelas 23:30, segundo o 'site' na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam ainda 16 operacionais, apoiados por 10 veículos, no local.