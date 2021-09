Legalizar canábis? Mais de 60 personalidades defendem regulação em carta aberta

Mais de 60 personalidades defendem a legalização da canábis, numa carta aberta dirigida ao Parlamento. Os objetivos passam por combater a criminalidade e evitar perigos para a saúde pública.

É ilegal vender canábis em Portugal, mas de acordo com os subscritores da carta nem por isso o consumo diminuiu.

Os últimos dados oficiais revelam que quase 10% da população adulta consome canábis ao longo da vida, um total de cerca de 500 mil consumidores por ano.

A venda é feita no mercado ilegal e poderá refletir um perigo para a saúde pública, por não haver controlo sobre a qualidade do produto, de acordo com as 65 personalidades que defendem a legalização da substância.

A proposta passa por uma lei que defina a idade mínima para o consumo, as regras de cultivo e produção e um imposto especial.

"Há montantes que são embolsados pelo Orçamento de Estado e que vão ser aplicados em políticas de prevenção e de informação", disse o subscritor da carta aberta Francisco George.

Os signatários falam em regulação faseada e responsável. Mas, ainda assim, o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências não concorda com a iniciativa e considera que deveria haver uma "análise mais aprofundada e detalhada, sem pressas".

O SICAD revelou que as crises psicóticas associadas à canábis estão a aumentar e cerca de 40% dos pedidos de ajuda - em muitos casos por parte de menores - estão relacionados com esta substância.