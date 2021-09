Enoturismo no Alentejo regista maior procura este ano

A pandemia provocou uma quebra brutal no ano passado. Porém, este ano, a procura começa a aumentar. Os portugueses continuam a ser os que mais procuram as experiências ligadas ao vinho, mas já começam a surgir também interessados do Brasil e dos EUA.

As experiências de enoturismo no Alentejo são muitas e neste setor, em Évora, começam com a apanha da uva.

Também em Estremoz, a procura de experiências ligadas às uvas e ao vinho aumentaram este ano.

Os piqueniques na vinha ou com vista para ela, pisar a uva ou ser enólogo por um dia são as experiências mais procuradas. Os clientes são sobretudo portugueses, brasileiros e norte-americanos.

Algumas alterações foram feitas para adaptar as experiências do vinho ao tempo da pandemia. A confiança é cada vez maior, o que se traduz numa procura que vai aumentando de mês para mês.

O Alentejo e os Açores são as únicas regiões que recuperaram no turismo face a 2020 e prevê-se que a região alentejana termine o ano com uma recuperação de pelo menos 20%.

