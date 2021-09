Os 100 anos da Macal em exposição em Águeda

A exposição dos 100 anos da Macal fica até dia 19 deste mês no antigo edifício do Instituto da Vinha e do Vinho, em Águeda.

Diz quem percebe, que o som de uma Macal é inconfundível. A M83 e a M70 foram as mais marcantes para a Macal, marca que nasceu em 1921, em Águeda, como fabricante de componentes de bicicletas.

Nos anos 60 virou para os motociclos e tornou-se nas décadas seguintes numa das mais icónicas marcas de motorizadas portuguesas.

Carlos Macedo trabalhou toda a década de 70 na Macal, como serralheiro e é ainda com emoção que fala nestas motorizadas.

Em homenagem ao avô, os netos decidiram reunir numa exposição, em Águeda, os vários modelos fabricados.

As 58 motorizadas em exposição contam a história da empresa, que fechou portas em 2004. Algumas delas nunca chegaram a estar à venda.

Os herdeiros querem agora reativar a marca. Para tal, até ao final do ano vão lançar a Macal M100, uma série limitada de apenas 100 motorizadas, de que já têm os esboços.

As motorizadas vão continuar a andar por aí.